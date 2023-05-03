У Криму військові пф перевозили партію “зубів дракона”: куди саме - невідомо
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У Сімферополі зафіксували перевезення “зубів дракона”, які військові рф застосовують для облаштування оборонних позицій. Про це повідомляє Крим. Реалії, передає УНН.
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“Вантажний автомобіль з фортифікаційними елементами виявили на вулиці Русской у Криму. Куди везуть ці “зуби дракона” - невідомо” - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Раніше росія встановила "зуби дракона" одразу за 29-кілометровим протитанковим ровом у Запорізькій області.