У Криму шантажуть потерпілих у бійці з російськими військовими для зміни свідчень - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. В окупованому Криму російське командування шантажують свідків і потерпілих внаслідок бійки з військовими РФ для зміни їхніх свідчень. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
"У зв’язку зі значним резонансом у АР Крим події, пов’язаної з бійкою 30 січня 2017 року між військовослужбовцями батальйонної тактичної групи (Філатовка) 51-го парашутно-десантного полку 106-ї повітрянодесантної дивізії (Тула) ЗС РФ та місцевим населенням кримськотатарського походження, російськими правоохоронними органами в авральному режимі проводяться слідчі дії з метою призначення винних. Одночасно російським командуванням проводиться робота з потерпілими місцевими мешканцями, з метою зміни їх свідчень, в т.ч. шляхом підкупу та шантажу свідків і потерпілих", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, в окупованому Криму 27 російських військовослужбовців вчинили масову бійку в кафе із місцевими жителями.