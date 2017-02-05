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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Криму шантажуть потерпілих у бійці з російськими військовими для зміни свідчень - розвідка

Київ • УНН

 • 8859 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. В окупованому Криму російське командування шантажують свідків і потерпілих внаслідок бійки з військовими РФ для зміни їхніх свідчень. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

У Криму шантажуть потерпілих у бійці з російськими військовими для зміни свідчень - розвідка

"У зв’язку зі значним резонансом у АР Крим події, пов’язаної з бійкою 30 січня 2017 року між військовослужбовцями батальйонної тактичної групи (Філатовка) 51-го парашутно-десантного полку 106-ї повітрянодесантної дивізії (Тула) ЗС РФ та місцевим населенням кримськотатарського походження, російськими правоохоронними органами в авральному режимі проводяться слідчі дії з метою призначення винних. Одночасно російським командуванням проводиться робота з потерпілими місцевими мешканцями, з метою зміни їх свідчень, в т.ч. шляхом підкупу та шантажу свідків і потерпілих", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, в окупованому Криму 27 російських військовослужбовців вчинили масову бійку в кафе із місцевими жителями.

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