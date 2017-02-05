В Крыму шантажируют пострадавших в драке с российскими военными для изменения показаний - разведка

"В связи со значительным резонансом в АР Крым события, связанного с дракой 30 января 2017 г. между военнослужащими батальонной тактической группы (Филатовка) 51-го парашютно-десантного полка 106-й воздушно-десантной дивизии (Тула) ВС РФ и местным населением крымскотатарского происхождения, российскими правоохранительными органами в авральном режиме проводятся следственные действия с целью назначения виновных. Одновременно российским командованием проводится работа с пострадавшими местными жителями, с целью изменения их показаний, в том числе путем подкупа и шантажа свидетелей и потерпевших", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в оккупированном Крыму 27 российских военнослужащих совершили массовую драку в кафе с местными жителями.