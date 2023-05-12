У Криму розбився російський вертоліт, обидва льотчики загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. В окупованому Криму впав та розбився російський вертоліт Мі-28. За даними міноборони рф, обидва льотчики загинули, передає УНН.
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Спершу повідомлення про катастрофу російського вертольота з'явилось в Telegram-каналі Крымские Партизаны.
"В окупованому селі Світле у Криму впав рашистський вертоліт. Екіпаж мінус", - було зазначено у повідомленні.
Згодом з'явилось підтвердження і від міноборони рф.
"Вертоліт Міноборони Росії Мі-28 зазнав катастрофи в Криму. Обидва льотчики загинули. Попередня причина аварії - відмова техніки", - цитують Telegram-канали заяви міноборони рф.
За даними відомства шойгу, політ виконувався без боєкомплекту.
Додамо
Ударний вертоліт Мі-28Н "Нічний мисливець" призначений для ураження броньованої та неброньованої техніки, малошвидкісних повітряних цілей, що низько летять, а також живої сили на полі бою, йдеться у довідці на сайті міноборони росії.