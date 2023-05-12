В Крыму разбился российский вертолет, оба летчика погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В оккупированном Крыму упал и разбился российский вертолет Ми-28. По данным минобороны рф, оба летчика погибли, передает УНН.
Детали
Сначала сообщение о катастрофе российского вертолета появилось в Telegram-канале Крымские Партизаны.
"В оккупированном селе Светлое в Крыму упал рашистский вертолет. Экипаж минус", - было указано в сообщении.
Впоследствии появилось подтверждение и от минобороны рф.
"Вертолет минобороны россии Ми-28 потерпел катастрофу в Крыму. Оба летчика погибли. Предварительная причина аварии - отказ техники", - цитируют Telegram-каналы заявления минобороны рф.
По данным ведомства шойгу, полет выполнялся без боекомплекта.
Добавим
Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" предназначен для поражения бронированной и небронированной техники, низколетящих малоскоростных воздушных целей, а также живой силы на поле боя, говорится в справке на сайте минобороны россии.