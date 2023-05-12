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В Крыму разбился российский вертолет, оба летчика погибли

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. В оккупированном Крыму упал и разбился российский вертолет Ми-28. По данным минобороны рф, оба летчика погибли, передает УНН.

Детали

Сначала сообщение о катастрофе российского вертолета появилось в Telegram-канале Крымские Партизаны.

"В оккупированном селе Светлое в Крыму упал рашистский вертолет. Экипаж минус", - было указано в сообщении.

Впоследствии появилось подтверждение и от минобороны рф.

"Вертолет минобороны россии Ми-28 потерпел катастрофу в Крыму. Оба летчика погибли. Предварительная причина аварии - отказ техники", - цитируют Telegram-каналы заявления минобороны рф.

По данным ведомства шойгу, полет выполнялся без боекомплекта.

Добавим

Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" предназначен для поражения бронированной и небронированной техники, низколетящих малоскоростных воздушных целей, а также живой силы на поле боя, говорится в справке на сайте минобороны россии.

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