У Криму російські військові провели навчання з використанням безпілотників
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У Криму російські військові провели навчання з використанням безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє прес-служба Південного військового округу Міноборони Росії, передає УНН.
"У ролі умовного повітряного противника виступили безпілотні літальні апарати зі складу підрозділів Південного військового округу і Чорноморського флоту, дислокованих в Краснодарському краї і Республіці Крим", - йдеться в повідомленні.
За сигналом центрів управління, засоби протиповітряної оборони (ППО) флоту були приведені в готовність до застосування.
Нагадаємо, вчора літак Військово-повітряних сил Великобританії провів розвідку біля берегів Криму. Згідно з повідомленням, повітряне судно з бортовим номером ZJ691 піднялося з британської військової бази Акротірі (Кіпр). На карті, опублікованій ресурсом, видно, що літак двічі облетів узбережжя Криму.