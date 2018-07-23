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У Криму російські військові провели навчання з використанням безпілотників

У Криму російські військові провели навчання з використанням безпілотників

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. У Криму російські військові провели навчання з використанням безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє прес-служба Південного військового округу Міноборони Росії, передає УНН.

"У ролі умовного повітряного противника виступили безпілотні літальні апарати зі складу підрозділів Південного військового округу і Чорноморського флоту, дислокованих в Краснодарському краї і Республіці Крим", - йдеться в повідомленні.

За сигналом центрів управління, засоби протиповітряної оборони (ППО) флоту були приведені в готовність до застосування.

Нагадаємо, вчора літак Військово-повітряних сил Великобританії провів розвідку біля берегів Криму. Згідно з повідомленням, повітряне судно з бортовим номером ZJ691 піднялося з британської військової бази Акротірі (Кіпр). На карті, опублікованій ресурсом, видно, що літак двічі облетів узбережжя Криму.

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