У Криму російські військові провели навчання з використанням безпілотників

"У ролі умовного повітряного противника виступили безпілотні літальні апарати зі складу підрозділів Південного військового округу і Чорноморського флоту, дислокованих в Краснодарському краї і Республіці Крим", - йдеться в повідомленні.



За сигналом центрів управління, засоби протиповітряної оборони (ППО) флоту були приведені в готовність до застосування.



Нагадаємо, вчора літак Військово-повітряних сил Великобританії провів розвідку біля берегів Криму. Згідно з повідомленням, повітряне судно з бортовим номером ZJ691 піднялося з британської військової бази Акротірі (Кіпр). На карті, опублікованій ресурсом, видно, що літак двічі облетів узбережжя Криму.



