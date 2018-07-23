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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38479 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102057 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124097 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131644 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168938 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153274 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141034 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 08:52 • 181202 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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В Крыму российские военные провели учения с использованием беспилотников

В Крыму российские военные провели учения с использованием беспилотников

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 июля. УНН. В Крыму российские военные провели учения с использованием беспилотных летальных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны России, передает УНН.

"В роли условного воздушного противника выступили беспилотные летательные аппараты из состава подразделений Южного военного округа и Черноморского флота, дислоцированных в Краснодарском крае и Республике Крым", - говорится в сообщении.

По сигналу центров управления, средства противовоздушной обороны (ПВО) флота были приведены в готовность к применению.

Напомним, вчера самолет Военно-воздушных сил Великобритании провел разведку у берегов Крыма. Согласно сообщению, воздушное судно с бортовым номером ZJ691 поднялось с британской военной базы Акротири (Кипр). На карте, опубликованной ресурсом, видно, что самолет дважды облетел побережья Крыма.

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