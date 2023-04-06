У Криму росіяни розгорнули польовий табір, там на реабілітації близько ста рашистів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. В одному із населених пунктів Сімферопольського району тимчасово окупованого Криму росіяни розгорнули польовий табір. Там на реабілітації знаходиться близько ста військовослужбовців рф. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Російські окупаційні війська продовжують зазнавати величезних втрат у живій силі, місцеві медичні заклади на тимчасово окупованих територіях повністю завантажені», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що в одному із населених пунктів Сімферопольського району тимчасово окупованої АР Крим, відзначено наметове містечко для поранених російських загарбників.
«Станом на 4 квітня цього року, у згаданому польовому таборі на реабілітації знаходиться близько ста військовослужбовців противника», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
На Луганщині для окупантів через нестачу місць будують модульні пункти "швидкої".