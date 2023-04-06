В Крыму россияне развернули полевой лагерь, там на реабилитации около ста рашистов

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«Российские оккупационные войска продолжают нести огромные потери в живой силе, местные медицинские учреждения на временно оккупированных территориях полностью загружены», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в одном из населенных пунктов Симферопольского района временно оккупированной АР Крым, отмечен палаточный городок для раненых российских захватчиков.

«По состоянию на 4 апреля этого года, в упомянутом полевом лагере на реабилитации находится около ста военнослужащих противника», - отмечается в сообщении.

Дополнение

На Луганщине для оккупантов из-за нехватки мест строят модульные пункты "скорой".