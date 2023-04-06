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В Крыму россияне развернули полевой лагерь, там на реабилитации около ста рашистов

Киев • УНН

 • 558381 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В одном из населенных пунктов Симферопольского района временно оккупированного Крыма россияне развернули полевой лагерь. Там на реабилитации находится около ста военнослужащих рф. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«Российские оккупационные войска продолжают нести огромные потери в живой силе, местные медицинские учреждения на временно оккупированных территориях полностью загружены», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в одном из населенных пунктов Симферопольского района временно оккупированной АР Крым, отмечен палаточный городок для раненых российских захватчиков.

«По состоянию на 4 апреля этого года, в упомянутом полевом лагере на реабилитации находится около ста военнослужащих противника», - отмечается в сообщении.

Дополнение

На Луганщине для оккупантов из-за нехватки мест строят модульные пункты "скорой".

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