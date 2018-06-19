У Криму планує провести відпустку 1% українців - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Лише 1% українців цього літа планують поїхати у відпустку до Криму. Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології, передає УНН.
Загалом зазначено, що безвіз вплинув на українців, все більше людей їдуть подорожувати за кордон.
"Безвіз починає дещо впливати на плани українців відпочивати за кордоном. В цьому році 4% респондентів планують їхати відпочивати за кордон, ця кількість багато років не піднімалася вище 2%", - йдеться у повідомленні.
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На першому місці за популярністю як і рік тому – відпочинок у Карпатах та інших місцях України (8%). На другому місці – відпочинок на дачах та заміських будинках (7%), третє місце розділили відпочинок у родичів та поїздки за кордон, однаково 4%. До Криму, як і рік тому, планує їхати 1% опитаних українців, не визначилися з відпусткою 12% опитаних.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки з 18 по 30 травня 2018 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2025 респондентів, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.
Нагадаємо, на сьогодні в Києві функціонує 13 муніципальних пляжів та 16 зон відпочинку без купання.