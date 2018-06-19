В Крыму планирует провести отпуск 1% украинцев - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Лишь 1% украинцев этим летом планируют поехать в отпуск в Крым. Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии, передает УНН.
В общем указано, что безвиз повлиял на украинцев, все больше людей едут путешествовать за границу.
"Безвиз начинает несколько влиять на планы украинцев отдыхать за границей. В этом году 4% респондентов планируют ехать отдыхать за границу, это количество много лет не поднималась выше 2%", - говорится в сообщении.
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На первом месте по популярности, как и год назад, - отдых в Карпатах и других местах Украины (8%). На втором месте - отдых на дачах и загородных домах (7%), третье место разделили отдых у родственников и поездки за границу, по 4%. В Крым, как и год назад, планирует ехать 1% опрошенных украинцев, не определились с отпуском 12% опрошенных.
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения с 18 по 30 мая 2018 года. Методом личного интервью опрошено 2025 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.
Напомним, сегодня в Киеве функционирует 13 муниципальных пляжей и 16 зон отдыха без купания.