У Криму після обшуків оштрафували кримського татарина на 2 тисячі рублів

"Суддя виніс рішення - штраф 2000 рублів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що після обшуку Сейтумера Сейтумерова відвезли в поліцію м.Бахчисарай. Відносно нього склали адміністративний протокол згідно з частиною першою статті 20.3 КоАП РФ "Пропаганда або публічна демонстрація нацистської атрибутики або символіки, або атрибутики або символіки, схожих з нацистською атрибутикою або символікою до ступеня змішування, або атрибутики або символіки екстремістських організацій, або іншої атрибутики або символіки, пропаганда або публічна демонстрація яких заборонені федеральними законами ".

Повідомляється, що суд над Сейтумеров Сейтумеровим тривав більше години. Була оголошена коротка перерва, після якої почався розгляд справи по суті. До зали нікого зі слухачів не допустили. Пройшли тільки захисник, дружина і близькі родичі.

Нагадаємо, сьогодні російські силовики знову проводили обшуки в будинках кримських татар. У Бахчисараї російські силовики прийшли з обшуком до Сейтумера Сейтумерова. Пізніше були арештовані кілька людей. П'ять затриманих незабаром відпустили, а на Сейтумера Сейтумерова склали протокол.