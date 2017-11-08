В Крыму после обысков оштрафовали крымского татарина на 2 тысячи рублей

"Судья вынес решение - штраф 2000 рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после обыска Сейтумера Сейтумерова увезли в полицию г.Бахчисарай. В отношении него составили административный протокол согласно части первой статьи 20.3 КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами".

Сообщается, что суд над Сейтумером Сейтумеровым длился больше часа. Был объявлен короткий перерыв, после которого началось рассмотрение дела по существу. В зал никого из слушателей не допустили. Прошли только защитник, жена и близкие родственники.

Напомним, сегодня российские силовики вновь проводили обыски в домах крымских татар. В Бахчисарае российские силовики пришли с обыском к Сейтумера Сейтумерова. Позже были арестованы несколько человек. Пять задержанных вскоре отпустили, а на Сейтумера Сейтумерова составили протокол.