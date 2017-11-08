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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
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14:39 • 46179 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 66431 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 73646 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
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В Крыму после обысков оштрафовали крымского татарина на 2 тысячи рублей

В Крыму после обысков оштрафовали крымского татарина на 2 тысячи рублей

Киев  •  УНН

 • 9013 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В аннексированном Крыму оккупационная власть оштрафовала крымского татарина Сейтумера Сейтумерова, у которого сегодня российские силовики проводили обыски. Об этом пишет сообщество "Крымская солидарность" в Facebook, передает УНН.

"Судья вынес решение - штраф 2000 рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после обыска Сейтумера Сейтумерова увезли в полицию г.Бахчисарай. В отношении него составили административный протокол согласно части первой статьи 20.3 КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами".

Сообщается, что суд над Сейтумером Сейтумеровым длился больше часа. Был объявлен короткий перерыв, после которого началось рассмотрение дела по существу. В зал никого из слушателей не допустили. Прошли только защитник, жена и близкие родственники. 

Напомним, сегодня российские силовики вновь проводили обыски в домах крымских татар. В Бахчисарае российские силовики пришли с обыском к Сейтумера Сейтумерова. Позже были арестованы несколько человек. Пять задержанных вскоре отпустили, а на Сейтумера Сейтумерова составили протокол.

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