У Криму на три доби заарештували стримера за опубліковане 7 років тому відео

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Суддя "Сімферопольського райсуду" Світлана Бєлік винесла постанову про адмінарешт на три доби кримськотатарського стримера Ремзі Бекірова. Приводом послужила публікація "Вконтакте" відео про "приморських партизанів". Про це повідомляє Центр інформації з прав людини в Криму, передає УНН.

За інформацією Центру, сьогодні вранці Ремзі Бекіров пішов у Центр з протидії екстремізму - співробітники вимагали з'явитися, щоб він забрав свою шапку. Її вилучили під час масового затримання в Кам'янці 21 лютого, де він стрімив дії правоохоронців.

"Опинившись в будівлі, він дізнався, що його звинувачують у поширенні екстремістських матеріалів за статтею 20.29 Кодексу про адміністративні правопорушення. При цьому, співробітники Центру Е на деякий час затримали і людей, які прийшли підтримати Ремзі Бекірова. Серед них виявився журналіст Тарас Ібрагімов, якого без складання протоколу доставили в будівлю підрозділу, взяли пояснення і оглянули особисті речі.

Через дві години Ремзі Бекірова доставили в "Сімферопольський райсуд". Близькі та друзі Бекірова в зал засідань потрапити не змогли - місця попередньо вже були зайняті молодими людьми, імовірно працівниками суду", - йдеться в повідомленні.

За даним Центру, оперативний співробітник Центру Е Руслан Шамбазов, що склав адміністративний протокол, в суді пояснив, яким технічним чином було встановлено, що публікація належить Бекірову. Той факт, що сторінка була давно видалена, суд до уваги не взяв. Через три години після початку засідання суддя винесла постанову заарештувати Ремзі Бекірова на три доби.

Як повідомляє онлайн-видання Avdet, на минулих вихідних Ремзі Бекіров організував толоку (колективну допомогу) в будинку одного із заарештованих у справі "Хізб ут-Тахрір" Теймура Абдуллаєва.

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Нагадаємо, Ремзі Бекіров - один з десяти кримських татар, який отримав п'ять діб адміністративного арешту за те, що прийшов до місця незаконного обшуку в Кам'янці 21 лютого.

"Приморські партизани" - неофіційна назва угруповання. Суд в Росії визнав її винною в бандитизмі і в скоєнні тяжких злочинів в Приморському краї, зокрема щодо співробітників органів МВС. У жовтні 2010 року в Інтернеті з'явилося відеозвернення "приморських партизанів", в якому молоді люди, звинувачуючи співробітників МВС Росії в злочинах, стверджують, що діють усвідомлено.

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