В Крыму на трое суток арестовали стримера за опубликованное 7 лет назад видео

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 79931 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111769 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170079 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125122 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122100 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115371 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106228 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107386 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103833 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160576 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Масштабная атака дронов на Днепр: повреждены частные дома

Масштабная атака дронов на Днепр: повреждены частные дома

11 марта, 21:00 • 61375 просмотра
Трамп и Путин проведут телефонный разговор в "необычном" формате - российские СМИ

Трамп и Путин проведут телефонный разговор в "необычном" формате - российские СМИ

11 марта, 21:28 • 58351 просмотра
Ермак о переговорах с американской стороной: говорили сегодня как партнеры и друзья

Ермак о переговорах с американской стороной: говорили сегодня как партнеры и друзья

11 марта, 21:34 • 56031 просмотра
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

03:02 • 37323 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

04:59 • 56911 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 120399 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 155882 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 164260 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 160579 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 159935 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 115278 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 125030 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 131429 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 131483 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 135954 просмотра
Актуальное
В Крыму на трое суток арестовали стримера за опубликованное 7 лет назад видео

В Крыму на трое суток арестовали стримера за опубликованное 7 лет назад видео

Киев  •  УНН

 • 12348 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Судья "Симферопольского райсуда" Светлана Белик вынесла постановление об админаресте на трое суток крымскотатарского стримера Ремзи Бекирова. Поводом послужила публикация "Вконтакте" видео о "приморских партизанах". Об этом сообщает Центр информации по правам человека в Крыму, передает УНН.

По информации Центра, сегодня утром Ремзи Бекиров отправился в Центр по противодействию экстремизму — сотрудники потребовали явиться, чтоб он забрал свою шапку. Ее изъяли во время массового задержания в Каменке 21 февраля, где он стримил действия правоохранителей.

"Оказавшись в здании, он узнал, что его обвиняют в распространении экстремистских материалов по статье 20.29 Кодекса об административных правонарушениях. При этом, сотрудники Центра Э на некоторое время задержали и людей, которые пришли поддержать Ремзи Бекирова. Среди них оказался журналист Тарас Ибрагимов, которого без составления протокола доставили в здание подразделения, взяли пояснения и осмотрели личные вещи.

Спустя два часа Ремзи Бекирова доставили в "Симферопольский райсуд". Близкие и друзья Бекирова в зал заседаний попасть не смогли — места предварительно уже были заняты молодыми людьми, предположительно работниками суда", говорится в сообщении.

По даным Центра, оперативный сотрудник Центра Э Руслан Шамбазов, составивший административный протокол, в суде пояснил, каким техническим образом было установлено, что публикация принадлежит Бекирову. Тот факт, что страница была давно удалена, суд во внимание не принял. Спустя три часа после начала заседания судья вынесла постановление арестовать Ремзи Бекирова на трое суток.

Как сообщает онлайн-издание Avdet, на прошлых выходных Ремзи Бекиров организовал талакъа (коллективную помощь) в доме одного из арестованных по делу "Хизб ут-Тахрир" Теймура Абдуллаева.

Напомним, Ремзи Бекиров - один из десяти крымских татар, который получил пять суток административного ареста за то, что пришел к месту незаконного обыска в Каменке 21 февраля.

"Приморские партизаны" - неофициальное название группировки. Суд в России признал ее виновным в бандитизме и в совершении тяжких преступлений в Приморском крае, в частности в отношении сотрудников органов МВД. В октябре 2010 года в Интернете появилось видеообращение "приморских партизан", в котором молодые люди, обвиняя сотрудников МВД Росии в преступлениях, утверждают, что действуют осознанно.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы