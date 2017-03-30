В Крыму на трое суток арестовали стримера за опубликованное 7 лет назад видео

По информации Центра, сегодня утром Ремзи Бекиров отправился в Центр по противодействию экстремизму — сотрудники потребовали явиться, чтоб он забрал свою шапку. Ее изъяли во время массового задержания в Каменке 21 февраля, где он стримил действия правоохранителей.

"Оказавшись в здании, он узнал, что его обвиняют в распространении экстремистских материалов по статье 20.29 Кодекса об административных правонарушениях. При этом, сотрудники Центра Э на некоторое время задержали и людей, которые пришли поддержать Ремзи Бекирова. Среди них оказался журналист Тарас Ибрагимов, которого без составления протокола доставили в здание подразделения, взяли пояснения и осмотрели личные вещи.

Спустя два часа Ремзи Бекирова доставили в "Симферопольский райсуд". Близкие и друзья Бекирова в зал заседаний попасть не смогли — места предварительно уже были заняты молодыми людьми, предположительно работниками суда", говорится в сообщении.

По даным Центра, оперативный сотрудник Центра Э Руслан Шамбазов, составивший административный протокол, в суде пояснил, каким техническим образом было установлено, что публикация принадлежит Бекирову. Тот факт, что страница была давно удалена, суд во внимание не принял. Спустя три часа после начала заседания судья вынесла постановление арестовать Ремзи Бекирова на трое суток.

Как сообщает онлайн-издание Avdet, на прошлых выходных Ремзи Бекиров организовал талакъа (коллективную помощь) в доме одного из арестованных по делу "Хизб ут-Тахрир" Теймура Абдуллаева.

Напомним, Ремзи Бекиров - один из десяти крымских татар, который получил пять суток административного ареста за то, что пришел к месту незаконного обыска в Каменке 21 февраля.

"Приморские партизаны" - неофициальное название группировки. Суд в России признал ее виновным в бандитизме и в совершении тяжких преступлений в Приморском крае, в частности в отношении сотрудников органов МВД. В октябре 2010 года в Интернете появилось видеообращение "приморских партизан", в котором молодые люди, обвиняя сотрудников МВД Росии в преступлениях, утверждают, что действуют осознанно.