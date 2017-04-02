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У Криму на морському десантному полігоні пройшли навчальні стрільби

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. У тимчасово окупованому Криму артилерійські підрозділи і морські піхотинці Росії провели навчання з виконанням стрільб. Про це повідомив начальник відділу інформаційного забезпечення Чорноморського флоту капітан першого рангу В’ячеслав Трухачов, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.

“У Криму на морському десантному полігоні Опук в рамках підсумкової перевірки боєготовності сил з проведенням контрольних занять за зимовий період навчання пройшло вчення артилерійських підрозділів армійського корпусу морської піхоти Чорноморського флоту з виконанням стрільб”, — повідомив В.Трухачов.

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У навчаннях брали участь близько 600 військових, які задіяли понад 100 одиниць бойової техніки.

У тому числі використовувалися гаубиці Д-30, реактивна система залпового вогню “Град”, 120-міліметрові самохідні артилерійські знаряддя “Нона” і 122-міліметрові самохідні гаубиці “Гвоздика”, які застосували для придушення вогневих точок умовного противника, закарбованого на узбережжі.

Також для коригування вогню і контролювання результатів стрільб були застосовані безпілотні літальні апарати.

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