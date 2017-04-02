В Крыму на морском десантном полигоне прошли учебные стрельбы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Во временно оккупированном Крыму артиллерийские подразделения и морские пехотинцы России провели учения с выполнением стрельб. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"В Крыму на морском десантном полигоне Опук в рамках итоговой проверки боеготовности сил с проведением контрольных занятий за зимний период обучения прошло учение артиллерийских подразделений армейского корпуса морской пехоты Черноморского флота с выполнением стрельб", - сообщил В.Трухачев.
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В учениях принимали участие около 600 военных, задействовали более 100 единиц боевой техники.
В том числе использовались гаубицы Д-30, реактивная система залпового огня "Град", 120-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия "Нона" и 122-миллиметровые самоходные гаубицы "Гвоздика", которые применили для подавления огневых точек условного противника, запечатленного на побережье.
Также для корректировки огня и контроля результатов стрельб были применены беспилотные летательные аппараты.