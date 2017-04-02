В Крыму на морском десантном полигоне прошли учебные стрельбы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 79889 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111762 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170072 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125117 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122097 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115369 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106226 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107386 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103833 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160571 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Крыму на морском десантном полигоне прошли учебные стрельбы

В Крыму на морском десантном полигоне прошли учебные стрельбы

Киев  •  УНН

 • 10929 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Во временно оккупированном Крыму артиллерийские подразделения и морские пехотинцы России провели учения с выполнением стрельб. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"В Крыму на морском десантном полигоне Опук в рамках итоговой проверки боеготовности сил с проведением контрольных занятий за зимний период обучения прошло учение артиллерийских подразделений армейского корпуса морской пехоты Черноморского флота с выполнением стрельб", - сообщил В.Трухачев.

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В учениях принимали участие около 600 военных, задействовали более 100 единиц боевой техники.

В том числе использовались гаубицы Д-30, реактивная система залпового огня "Град", 120-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия "Нона" и 122-миллиметровые самоходные гаубицы "Гвоздика", которые применили для подавления огневых точек условного противника, запечатленного на побережье.

Также для корректировки огня и контроля результатов стрельб были применены беспилотные летательные аппараты.

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