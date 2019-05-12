У Криму глушать українські радіостанції - правозахисники
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Сигнал семи українських радіостанцій в 20 населених пунктах Північного Криму повністю або частково заглушають сигналом російських FM-радіостанцій. Про це повідомляє Кримська правозахисна група (КПГ) за результатами моніторингу у березні-квітні 2019 року, передає УНН.
Моніторинг організований за допомогою автомагнітол у населених пунктах Північного Криму, розташованих поруч із пунктом пропуску "Чаплинка".
Виходячи з результатів моніторингу, зазначили в КПГ, можна зробити висновок, що останнім часом російська влада Криму спеціально заглушає сигнал українських мовників, у тому числі й шляхом увімкнення російських радіостанцій на тих же частотах.
Як повідомляв УНН, 9 лютого 2017 року у Криму розпочалося мовлення українського радіо.