У Криму глушать українські радіостанції - правозахисники

Моніторинг організований за допомогою автомагнітол у населених пунктах Північного Криму, розташованих поруч із пунктом пропуску "Чаплинка".



Виходячи з результатів моніторингу, зазначили в КПГ, можна зробити висновок, що останнім часом російська влада Криму спеціально заглушає сигнал українських мовників, у тому числі й шляхом увімкнення російських радіостанцій на тих же частотах.



Як повідомляв УНН, 9 лютого 2017 року у Криму розпочалося мовлення українського радіо.