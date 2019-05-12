В Крыму глушат украинские радиостанции - правозащитники
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Сигнал семи украинских радиостанций в 20 населенных пунктах Северного Крыма полностью или частично заглушают сигналом российских FM-радиостанций. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа (КПГ) по результатам мониторинга в марте-апреле 2019 года, передает УНН.
Мониторинг организован с помощью автомагнитол в населенных пунктах Северного Крыма, расположенных рядом с пунктом пропуска "Чаплинка".
Исходя из результатов мониторинга, отметили в КПГ, можно сделать вывод, что в последнее время российские власти Крыма специально заглушают сигнал украинских вещателей, в том числе и путем включения российских радиостанций на тех же частотах.
Как сообщал УНН, 9 февраля 2017 в Крыму началось вещание украинского радио .