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У Криму до пам’ятника Шевченку принесли квіти з синьо-жовтими стрічками

У Криму до пам’ятника Шевченку принесли квіти з синьо-жовтими стрічками

Київ • УНН

 • 11188 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Активісти принесли до пам'ятника Тарасу Шевченкові в окупованому Криму квіти, прикрашені синьо-жовтими стрічками, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

У 204-ту річницю народження українського письменника і художника Тараса Шевченка кримчани вшанували його пам’ять покладанням квітів. Як зазначається, люди зібралися біля пам’ятників Шевченку в Севастополі, Керчі, Ялті й Сімферополі.

У Сімферополі з квітами прийшли активісти Українського культурного центру. За їхніми словами, публічних акцій вони не проводять, оскільки підконтрольна Кремлю влада Криму забороняє їм публічну діяльність.

В Ялті до пам’ятника, який стоїть у сквері імені Тараса Шевченка, букети квітів у кольорах державного прапора України поклали на постамент пам'ятника, а кілька букетів вклали йому в руки.

Як повідомляв УНН, у Львові до дня народження письменника і художника Тараса Шевченка відбулось наймасовіше виконання пісень, слова до яких написав Кобзар.

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