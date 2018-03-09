У Криму до пам’ятника Шевченку принесли квіти з синьо-жовтими стрічками
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Активісти принесли до пам'ятника Тарасу Шевченкові в окупованому Криму квіти, прикрашені синьо-жовтими стрічками, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
У 204-ту річницю народження українського письменника і художника Тараса Шевченка кримчани вшанували його пам’ять покладанням квітів. Як зазначається, люди зібралися біля пам’ятників Шевченку в Севастополі, Керчі, Ялті й Сімферополі.
У Сімферополі з квітами прийшли активісти Українського культурного центру. За їхніми словами, публічних акцій вони не проводять, оскільки підконтрольна Кремлю влада Криму забороняє їм публічну діяльність.
В Ялті до пам’ятника, який стоїть у сквері імені Тараса Шевченка, букети квітів у кольорах державного прапора України поклали на постамент пам'ятника, а кілька букетів вклали йому в руки.
Як повідомляв УНН, у Львові до дня народження письменника і художника Тараса Шевченка відбулось наймасовіше виконання пісень, слова до яких написав Кобзар.