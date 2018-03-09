В Крыму к памятнику Шевченко принесли цветы с сине-желтыми лентами
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Активисты принесли к памятнику Тарасу Шевченко в оккупированном Крыму цветы, украшенные сине-желтыми лентами, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
В 204-ю годовщину рождения украинского писателя и художника Тараса Шевченко крымчане почтили его память возложением цветов. Как отмечается, люди собрались у памятников Шевченко в Севастополе, Керчи, Ялте и Симферополе.
В Симферополе с цветами пришли активисты Украинского культурного центра. По их словам, публичных акций они не проводят, так как подконтрольная Кремлю власти Крыма запрещает им публичную деятельность.
В Ялте к памятнику, который стоит в сквере имени Тараса Шевченко, букеты цветов в цветах государственного флага Украины возложили на постамент памятника, а несколько букетов вложили ему в руки.
Как сообщал УНН, во Львове ко дню рождения писателя и художника Тараса Шевченко состоялось массовое исполнение песен, слова к которым написал Кобзарь.