У Криму через надзвичайний ризик пожеж заборонили користуватись мангалами

"З 7 по 10 серпня в Криму очікується надзвичайна пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.



У зв'язку з високою пожежною небезпекою у тимчасово окупованому Криму заборонили розводити багаття, використовувати мангали, інші пристосування з відкритим вогнем поблизу пожежонебезпечних предметів: в лісі поблизу дерев, поруч із сухою травою, а також залишати відкритий вогонь без нагляду.



Забороняється також курити, кидати палаючі сірники, недопалки, використовувати піротехнічні вироби, залишати в лісі промаслений або просочений бензином, гасом і іншими горючими речовинами матеріал.



Як повідомляв УНН, за інформацією МінТОТ, в окупованому Криму зафіксоване значне зменшення рослинності.



