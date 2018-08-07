У Криму через надзвичайний ризик пожеж заборонили користуватись мангалами

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. На території окупованого півострова Крим до п'ятниці, 10 серпня, залишиться високий рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє прес-служба підконтрольного Кремлю Управління МНС РФ на півострові, передає УНН.

"З 7 по 10 серпня в Криму очікується надзвичайна пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з високою пожежною небезпекою у тимчасово окупованому Криму заборонили розводити багаття, використовувати мангали, інші пристосування з відкритим вогнем поблизу пожежонебезпечних предметів: в лісі поблизу дерев, поруч із сухою травою, а також залишати відкритий вогонь без нагляду.

Забороняється також курити, кидати палаючі сірники, недопалки, використовувати піротехнічні вироби, залишати в лісі промаслений або просочений бензином, гасом і іншими горючими речовинами матеріал.

Як повідомляв УНН, за інформацією МінТОТ, в окупованому Криму зафіксоване значне зменшення рослинності.

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