В Крыму из-за чрезвычайного риска пожаров запретили пользоваться мангалами

"С 7 по 10 августа в Крыму ожидается чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.



В связи с высокой пожарной опасностью во временно оккупированном Крыму запретили разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем вблизи пожароопасных предметов: в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой, а также оставлять открытый огонь без присмотра.



Запрещается также курить, бросать горящие спички, окурки, использовать пиротехнические изделия, оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и другими горючими веществами материал.



Как сообщал УНН, по информации МинВОТ, в оккупированном Крыму зафиксировано значительное уменьшение растительности.



