У Криму 27 російських військових влаштували бійку в кафе із місцевими жителями - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. В окупованому Криму 27 російських військовослужбовців вчинили масову бійку в кафе із місцевими жителями. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
“Продовжуються випадки безчинств та протиправних дій російських військовослужбовців у відношенні до цивільного населення тимчасово окупованого Криму. 30 січня ц.р. в одному з кафе міста Армянськ сталася масова бійка за участю 27 військовослужбовців батальйонної тактичної групи (Філатовка) 51 парашутно-десантного полку 106 повітрянодесантної дивізії (Тула) ЗС РФ, які самовільно залишили розташування польового табору, та місцевими жителями”, — йдеться в повідомленні.
За даними розвідки, інцидент був спровокований російськими військовослужбовцями, які, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, грубо поводились з обслуговуючим персоналом закладу та принижували відвідувачів татарської національності.
Як повідомляв УНН, до прокуратури Криму надійшло звернення щодо примусового переселення населення.