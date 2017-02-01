В Крыму 27 российских военных устроили драку в кафе с местными жителями - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В оккупированном Крыму 27 российских военнослужащих устроили массовую драку в кафе с местными жителями. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
"Продолжаются случаи бесчинств и противоправных действий российских военнослужащих в отношении гражданского населения временно оккупированного Крыма. 30 января с.г. в одном из кафе города Армянск произошла массовая драка с участием 27 военнослужащих батальонной тактической группы (Филатовка) 51 парашютно-десантного полка 106 воздушно дивизии (Тула) ВС РФ, которые самовольно покинули расположение полевого лагеря, и местными жителями", - говорится в сообщении.
По данным разведки, инцидент был спровоцирован российскими военнослужащими, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо обращались с обслуживающим персоналом заведения и унижали посетителей татарской национальности.
Как сообщал УНН, в прокуратуру Крыма поступило обращение о принудительном переселении населения.