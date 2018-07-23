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У кримській печері знайшли рештки мамонтів, оленів і носорогів

У кримській печері знайшли рештки мамонтів, оленів і носорогів

Київ • УНН

 • 9765 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. В одній з кримських печер знайшли рештки десятків доісторичних тварин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим. Реалії.

"Мамонт, мамонтеня, мастодонт, винторогий баран, гігантський олень, носороги, гієни. В одній з кримських печер знайшли рештки десятків доісторичних тварин. Будівництво траси "Таврида" над цим місцем призупинено", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, група дослідників з Китаю, Канади, США та Австралії виявила два шматочки бурштину, в одному з яких містяться рештки невеликої змії віком близько 99 млн років. Подібне відкриття, на думку експертів, зроблено вперше в світі.

Раніше, близько 8 мільйонів муміфікованих залишків собак, цуценят, шакалів і лисиць знайшли під час розкопок під храмом Анубіса в Саккарі. Також серед мумій виявлені коти, мангусти і соколи.

Мамонт, мамонтеня, мастодонт, винторогий баран, гігантський олень, носороги, гієни. В одній з кримських печер знайшли останки десятків доісторичних тварин. Будівництво траси "Таврида" над цим місцем призупинено.

Відео Reuters pic.twitter.com/einxQ0s8eV

- Крим. Реалії (@krymrealii) 23 липня 2018 р

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