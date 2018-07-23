В крымской пещере нашли останки мамонтов, оленей и носорогов

"Мамонт, мамонтёнок, мастодонт, винторогий баран, гигантский олень, носороги, гиены. В одной из крымских пещер нашли останки десятков доисторических животных. Строительство трассы "Таврида" над этим местом приостановлено", - сказано в сообщении.

Напомним, группа исследователей из Китая, Канады, США и Австралии обнаружила два кусочка янтаря, в одном из которых содержатся останки небольшой змеи возрастом около 99 млн лет. Подобное открытие, по мнению экспертов, сделано впервые в мире.

Ранее, около 8 миллионов мумифицированных остатков собак, щенков, шакалов и лисиц нашли во время раскопок под храмом Анубиса в Саккаре. Также среди мумий обнаружены коты, мангусты и соколы.

Мамонт, мамонтёнок, мастодонт, винторогий баран, гигантский олень, носороги, гиены. В одной из крымских пещер нашли останки десятков доисторических животных. Строительство трассы "Таврида" над этим местом приостановлено.



Видео Reuters pic.twitter.com/einxQ0s8eV