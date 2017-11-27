У Крим на батуті: 19-річного хлопця викликали до суду

Справу закрито у зв’язку із закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності. З протоколу про адміністративне правопорушення вбачається, що події відбувалися 3 серпня 2017 року. На сьогодні закінчилися встановлені законом строки притягнення до адміністративної відповідальності.

“Під час закриття провадження у справах про адміністративне правопорушення у зв’язку із закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності, передбачених статтею 38 КУпАП, вина особи не встановлюється”, — сказано у постанові суду.

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Нагадаємо, 3 серпня 2017 року в районі смт. Лазурне Скадовського району Херсонської області 19 річний житель Херсона перетнув державний кордон поза пунктом пропуску, вийшов за межі територіального моря України на надувному батуті. За поясненнями самого хлопця: він заснув на березі, а прокинувся посеред моря. На батуті він дрейфував 3 дні. Херсонець опинився на території Криму у Каркінітській затоці. Знесиленого та ледь живого хлопця доставили на берег а потім до центральної лікарні Чорноморського з діагнозом тепловий удар і зневоднення організму.