В Крым на батуте: 19-летнего парня вызвали в суд

Дело закрыто в связи с истечением сроков привлечения к административной ответственности. Из протокола об административном правонарушении следует, что события происходили 3 августа 2017 года. На сегодня закончились установленные законом сроки привлечения к административной ответственности.

"Во время закрытия производства по делам об административных правонарушениях в связи с истечением сроков привлечения к административной ответственности, предусмотренных статьей 38 КоАП, вина лица не устанавливается", - говорится в постановлении суда.

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Напомним, 3 августа 2017 года в районе пгт. Лазурное Скадовского района Херсонской области 19-летний житель Херсона пересек государственную границу вне пункта пропуска, вышел за пределы территориального моря Украины на надувном батуте. По объяснениям самого парня: он уснул на берегу, а проснулся посреди моря. На батуте он дрейфовал 3 дня. Херсонец оказался на территории Крыма в Каркинитском заливе. Обессиленного и едва живого парня доставили на берег а затем в центральную больницу Черноморского с диагнозом тепловой удар и обезвоживание организма.