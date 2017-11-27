В Крым на батуте: 19-летнего парня вызвали в суд

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 80973 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 72507 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 79466 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 86468 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 119508 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115472 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145130 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107392 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108821 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113365 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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ХЕРСОН-КИЕВ. 27 ноября. УНН. Скадовский районный суд Херсонской области закрыл производство по делу об административном правонарушении о пересечении границы на надувном батуте, передает корреспондент УНН из зала суда.

Дело закрыто в связи с истечением сроков привлечения к административной ответственности. Из протокола об административном правонарушении следует, что события происходили 3 августа 2017 года. На сегодня закончились установленные законом сроки привлечения к административной ответственности.

"Во время закрытия производства по делам об административных правонарушениях в связи с истечением сроков привлечения к административной ответственности, предусмотренных статьей 38 КоАП, вина лица не устанавливается", - говорится в постановлении суда.

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Напомним, 3 августа 2017 года в районе пгт. Лазурное Скадовского района Херсонской области 19-летний житель Херсона пересек государственную границу вне пункта пропуска, вышел за пределы территориального моря Украины на надувном батуте. По объяснениям самого парня: он уснул на берегу, а проснулся посреди моря. На батуте он дрейфовал 3 дня. Херсонец оказался на территории Крыма в Каркинитском заливе. Обессиленного и едва живого парня доставили на берег а затем в центральную больницу Черноморского с диагнозом тепловой удар и обезвоживание организма.

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