У Кремлі заявили про відсутність підстав для зустрічі Зеленського і Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Кремлі вважають, що на сьогодні немає "субстанції" для підготовки зустрічі президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського. Про це заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Зустріч заради зустрічі не потрібна нікому. Будь-яка зустріч глав держав повинна бути добре підготовлена", - сказав представник Кремля.
За його словами, такою роботою займаються помічники лідерів.
"Але їм потрібна якась субстанція, за яку можна вчепитися, щоб на неї вже якісь розуміння нанизувати, а тут у нас немає субстанції", - зазначив Пєсков.
Він висловив упевненість, що "субстанцією може бути тільки виконання "паризьких домовленостей".
"У цьому плані ситуація важка", - вважає представник Кремля.
Як повідомляв УНН, 9 грудня 2020 року минає рік з тих пір, як у Парижі відбулася зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у "нормандської форматі" - перша з 2016 року. За її підсумками, учасники переговорів досягли низки домовленостей, які повинні були сприяти вирішенню конфлікту на Донбасі.