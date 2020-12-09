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У Кремлі заявили про відсутність підстав для зустрічі Зеленського і Путіна

У Кремлі заявили про відсутність підстав для зустрічі Зеленського і Путіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Кремлі вважають, що на сьогодні немає "субстанції" для підготовки зустрічі президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського. Про це заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН із посиланням на ТАСС.

"Зустріч заради зустрічі не потрібна нікому. Будь-яка зустріч глав держав повинна бути добре підготовлена", - сказав представник Кремля.

За його словами, такою роботою займаються помічники лідерів.

"Але їм потрібна якась субстанція, за яку можна вчепитися, щоб на неї вже якісь розуміння нанизувати, а тут у нас немає субстанції", - зазначив Пєсков.

Він висловив упевненість, що "субстанцією може бути тільки виконання "паризьких домовленостей".

"У цьому плані ситуація важка", - вважає представник Кремля.

Як повідомляв УНН, 9 грудня 2020 року минає рік з тих пір, як у Парижі відбулася зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у "нормандської форматі" - перша з 2016 року. За її підсумками, учасники переговорів досягли низки домовленостей, які повинні були сприяти вирішенню конфлікту на Донбасі.

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