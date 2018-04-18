У Кремлі заявили про паузу в роботі "нормандської четвірки" і переговорах з Волкером
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У переговорах помічника президента Росії Владислава Суркова зі спецпредставником США щодо питань України Куртом Волкером, як і в роботі "нормандської четвірки" щодо України спостерігається пауза. Про це заявив в середу прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков, передає УНН.
“Зараз дійсно є певна пауза і в роботі „нормандської четвірки“, і по лінії обміну думками з каналу Сурков — Волкер”, — сказав Пєсков.
Невідомо, чи пов’язана зупинка переговорів Суркова і Волкера з невизначеною долею помічника Путіна. Пєсков коментувати питання про збереження своєї посади помічником президента Владиславом Сурковим, як і іншими чиновниками, не став.
“Я не маю інформації, хто збереже, хто ні (свої посади після інавгурації президента РФ — ред.), ви знаєте, що після 7 числа (травня — ред.) підуть укази Президента, про яких ми будемо вас інформувати, але хто це буде, ви знаєте, що традиційно таку інформацію ми не даємо”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер під час останнього раунду переговорів у Дубаї передав раднику президента Росії Владиславу Суркову пропозиції не лише від США, а і від Німеччини і Франції.