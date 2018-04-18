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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кремле заявили о паузе в работе "нормандской четверки" и переговорах с Волкером

Киев • УНН

 • 10850 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В переговорах помощника президента России Владислава Суркова со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, как и в работе "нормандской четверки" по Украине наблюдается пауза. Об этом заявил в среду пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает УНН.

В Кремле заявили о паузе в работе "нормандской четверки" и переговорах с Волкером

"Сейчас действительно есть определенная пауза и в работе "нормандской четверки", и по линии обмена мнениями по каналу Сурков - Волкер", - сказал Песков.

Неизвестно, связана ли остановка переговоров Суркова и Волкера с неопределенной судьбой помощника Путина. Песков комментировать вопрос о сохранении своей должности помощником президента Владиславом Сурковым, как и другими чиновниками, не стал.

"У меня нет информации, кто сохранит, кто нет (свои должности после инаугурации президента РФ - ред.), вы знаете, что после 7 числа (мая - ред.) пойдут указы Президента, о которых мы будем вас информировать, но кто это будет, вы знаете, традиционно такую ​​информацию мы не даем", - сказал он.

Как сообщал УНН, специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время последнего раунда переговоров в Дубае передал советнику президента России Владиславу Суркову предложения не только от США, а и от Германии и Франции.

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