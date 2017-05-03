У Кремлі заявили про “контури розуміння” після розмови В.Путіна і Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ніякої конкретики щодо зустрічі президентів Володимира Путіна і Дональда Трампа поки немає. Про це пише РІА “Новости”, передає УНН.
У той же час він додав, що після телефонної розмови лідерів Росії і США з’явилися “деякі контури розуміння”.
“Поки ніякої конкретики немає, але принаймні якісь контури розуміння з’явилися”, — сказав Д.Пєсков.
Раніше повідомлялося, що телефонна розмова між російським президентом Володимиром Путіним і його американським колегою Дональдом Трампом тривала майже півгодини.
Як повідомили раніше у Білому домі, між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним відбулася “дуже хороша” телефонна розмова.