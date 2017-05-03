В Кремле заявили о "контуры понимания" после разговора В.Путина и Д.Трамп
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакой конкретики о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет. Об этом пишет РИА "Новости", передает УНН.
В то же время он добавил, что после телефонного разговора лидеров России и США появились "некоторые контуры понимания".
"Пока никакой конкретики нет, но по крайней мере какие-то контуры понимания появились", - сказал Д.Песков.
Ранее сообщалось, что телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом продолжалась около получаса.
Как сообщили ранее в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным состоялся "очень хороший" телефонный разговор.