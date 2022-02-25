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У Кремлі заявили про готовність відправити делегацію до Мінська для переговорів з Україною

У Кремлі заявили про готовність відправити делегацію до Мінська для переговорів з Україною

Київ • УНН

 • 99629 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Президент Росії Володимир Путін готовий направити до Мінська делегацію на рівні представників Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ і своєї адміністрації для переговорів з Україною. Про це заявив прессекретар глави держави Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на телеканал "Дождь".

Цитата

"Сьогодні Володимир Зеленський заявив про готовність обговорювати нейтральний статус України. Спочатку президент Володимир Путін говорив про те, що метою операції є допомога ЛНР і ДНР, в тому числі шляхом демілітаризації і денацифікації України. А це, власне, і є невід'ємним компонентом нейтрального статусу. У цьому контексті у відповідь на пропозицію Зеленського Путін готовий направити до Мінська російську делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і Адміністрації президента для переговорів з українською делегацією", — заявив він.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський закликав президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Він також закликав росіян боротися за Україну і проти війни.

Українські Національні Новини

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