У Кремлі вважають, що підготовка до саміту лідерів в "нормандському форматі" не завершена
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Підготовка до зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" поки не завершена. Про це в четвер заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання, чи може такий саміт відбутися у вересні, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Це питання підготовки. Зустріч у верхах повинна бути підготовлена", - сказав Пєсков.
За його словами, "поки навряд чи можна констатувати, що підготовка завершена, навряд чи це хтось зможе зробити".
Відповідаючи на питання про терміни зустрічі помічників лідерів "нормандської четвірки", Пєсков зазначив, що йде узгодження графіків і порядку денного.
"Тому цілком можливо, що терміни коректуються", - сказав представник Кремля.
Як повідомляв УНН, напередодні голова Офісу Президента України повідомив, що запланована на 28 серпня зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" все ж відбудеться - до 10 вересня.