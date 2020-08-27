В Кремле считают, что подготовка к саммиту лидеров в "нормандском формате" не завершена
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Подготовка к встрече лидеров стран "нормандской четверки" пока не завершена. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли такой саммит состояться в сентябре, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Это вопрос подготовки. Встреча в верхах должна быть подготовлена", - сказал Песков.
По его словам, "пока вряд ли можно констатировать, что подготовка завершена, вряд ли это кто-то сможет сделать".
Отвечая на вопрос о сроках встречи помощников лидеров "нормандской четверки", Песков отметил, что идет согласование графиков и повестки дня.
"Поэтому вполне возможно, что сроки корректируются", - сказал представитель Кремля.
Как сообщал УНН, накануне глава Офиса Президента Украины сообщил, что запланированная на 28 августа встреча советников лидеров "нормандской четверки" все же состоится - до 10 сентября.