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В Кремле считают, что подготовка к саммиту лидеров в "нормандском формате" не завершена

Киев • УНН

 • 13938 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Подготовка к встрече лидеров стран "нормандской четверки" пока не завершена. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли такой саммит состояться в сентябре, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

В Кремле считают, что подготовка к саммиту лидеров в "нормандском формате" не завершена

"Это вопрос подготовки. Встреча в верхах должна быть подготовлена", - сказал Песков.

По его словам, "пока вряд ли можно констатировать, что подготовка завершена, вряд ли это кто-то сможет сделать".

Отвечая на вопрос о сроках встречи помощников лидеров "нормандской четверки", Песков отметил, что идет согласование графиков и повестки дня.

"Поэтому вполне возможно, что сроки корректируются", - сказал представитель Кремля.

Как сообщал УНН, накануне глава Офиса Президента Украины сообщил, что запланированная на 28 августа встреча советников лидеров "нормандской четверки" все же состоится - до 10 сентября.

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