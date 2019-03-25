У Кремлі відреагували на відмову Польщі запрошувати РФ на річницю початку Другої світової війни
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Кремль негативно ставиться до рішення Польщі не запрошувати Росію на заходи з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Так, відповідаючи на питання, як в Кремлі ставляться до ухваленого Польщею рішення, Пєсков сказав: "Негативно".
Він підкреслив, що "будь-які меморіальні заходи у будь-якій країні світу, які присвячені роковинам або Великої вітчизняної війни, або Другої світової війни, без участі нашої країни (Росії - ред.) не можуть вважатися повноцінними, бо роль нашої країни в завершенні Другої світової війни неможливо переоцінити".
Як повідомляв УНН, Варшава не стала запрошувати президента Росії Володимира Путіна на заходи з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни в Польщі в зв'язку з тим, що вони будуть проходити не в історичному, а в сучасному форматі.