У Кремлі відреагували на пропозицію розмістити миротворців ООН на Донбасі

“У питанні розміщення на Донбасі миротворчої місії ООН рішення треба приймати рішення з урахуванням думки керівництва самопроголошених "Донецької і Луганської народних республік”, — заявив Д.Пєсков.

Як повідомляв УНН, Президент України під час розмови з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН.