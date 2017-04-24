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У Кремлі відреагували на пропозицію розмістити миротворців ООН на Донбасі

Київ • УНН

 • 31628 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Кремлі заявили, що в питанні розміщення на Донбасі миротворчої місії ООН рішення треба приймати з урахуванням думки ватажків "ЛНР" і "ДНР". Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

“У питанні розміщення на Донбасі миротворчої місії ООН рішення треба приймати рішення з урахуванням думки керівництва самопроголошених "Донецької і Луганської народних республік”, — заявив Д.Пєсков.

Як повідомляв УНН, Президент України під час розмови з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН.

 

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