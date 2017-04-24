В Кремле отреагировали на предложение разместить миротворцев ООН на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Кремле заявили, что в вопросе размещения на Донбассе миротворческой миссии ООН решения надо принимать с учетом мнения главарей "ЛНР" и "ДНР". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"В вопросе размещения на Донбассе миротворческой миссии ООН решение надо принимать решение с учетом мнения руководства самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик", - заявил Д.Песков.
Как сообщал УНН, Президент Украины во время разговора с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН.