В Кремле отреагировали на предложение разместить миротворцев ООН на Донбассе

"В вопросе размещения на Донбассе миротворческой миссии ООН решение надо принимать решение с учетом мнения руководства самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик", - заявил Д.Песков.

Как сообщал УНН, Президент Украины во время разговора с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН.