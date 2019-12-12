У Кремлі відмовилися коментувати зняття з ефіру в РФ серіалу "Слуга народу"

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не погодився з тим, що на російському телебаченні з’явилося більше цензури і стало не можна жартувати про главу держави та відмовився коментувати зняття з російського ефіру серіалу “Слуга народу”, де головну роль виконав чинний Президент України Володимир Зеленський. Таким чином він прокоментував інтерв’ю російського шоумена і гумориста Дмитра Брекоткіна, який висловив відповідне думку, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.