У Кремлі відмовилися коментувати зняття з ефіру в РФ серіалу "Слуга народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не погодився з тим, що на російському телебаченні з’явилося більше цензури і стало не можна жартувати про главу держави та відмовився коментувати зняття з російського ефіру серіалу “Слуга народу”, де головну роль виконав чинний Президент України Володимир Зеленський. Таким чином він прокоментував інтерв’ю російського шоумена і гумориста Дмитра Брекоткіна, який висловив відповідне думку, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
Відповідаючи на питання, чи вважає він, що на телебаченні стало більше цензури, і чи правда, що про Путіна заборонено жартувати в ефірі, Пєсков сказав: “На першу частину питання відповідь негативна, на другу — теж негативна”.
Представник Кремля також не став коментувати рішення телеканалу ТНТ зняти з ефіру серіал “Слуга народу”, головну роль в якому виконав нинішній Президент України Володимир Зеленський. “Ця тема не має відношення до адміністрації президента, ми не маємо права втручатися в редакційну політику, що вони збираються показувати і в яких форматах, до нас не має відношення ніякого, не наше питання”, — сказав Пєсков. Він додав, що серіал давно доступний на різних платформах.
Питання про те, чи правильним було рішення ТНТ вирізати з одного з епізодів серіалу жарт про президента Росії Володимира Путіна, Пєсков перенаправив до редакції телеканалу.
Як стало відомо раніше, російський телеканал ТНТ зняв з ефіру серіал “Слуга народу” з Зеленським після одного дня показу.