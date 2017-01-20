У Кремлі прокоментували рішення Roshen зупинити виробництво на Липецькій фабриці

“Це рішення власників. Компанія могла б продовжувати роботу, але якщо акціонери ухвалюють таке рішення (про закриття), це їхнє суверенне рішення”, — зазначив Д.Пєсков.

Як повідомляв УНН, 20 січня корпорація Roshen заявила про ухвалення рішення зупинити виробничу діяльність Липецької кондитерської фабрики у Росії, що має відбутися у квітні 2017 року.

У корпорації зауважили, що арешт майна Липецької кондитерської фабрики, накладений СК РФ в рамках порушеної кримінальної справи, “зробив продаж фабрики неможливим”.