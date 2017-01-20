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В Кремле прокомментировали решение Roshen остановить производство на Липецкой фабрике

В Кремле прокомментировали решение Roshen остановить производство на Липецкой фабрике

Киев • УНН

 • 18522 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Фабрика Roshen в Липецке могла бы продолжать работу, но решение подобных вопросов находится в компетенции ее владельцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН.

"Это решение владельцев. Компания могла бы продолжать работу, но если акционеры принимают такое решение (о закрытии), это их суверенное решение", - отметил Д.Песков.

Как сообщал УНН, 20 января корпорация Roshen заявила о принятии решения остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики в России, которое должно состояться в апреле 2017 года.

В корпорации отметили, что арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный СК РФ в рамках возбужденного уголовного дела, "сделал продажу фабрики невозможной".

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