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У Кремлі прокоментували претензії Мінська щодо прикордонних зон

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. У Кремлі вважають неправильними заяви Мінська про те, що введення прикордонних зон на кордоні з Білоруссю порушує міжнародні договори. Про це йдеться в заяві прес-служби Кремля, передає УНН з РІА Новости.

У Кремлі прокоментували претензії Мінська щодо прикордонних зон

“Ми хочемо підкреслити, що це не так, ніякого прикордонного режиму не вводилося. Йдеться про введення прикордонних зон, прилеглих до кордону районів. Це пов’язано з необхідністю регламентування відвідування прикордонних районів громадянами третіх країн”, — пояснили в прес-службі.

Також у Кремлі переконані, що спірні питання, включаючи комерційні, Москва і Мінськ повинні вирішувати спокійно, шляхом ділових переговорів.

Крім того, коментуючи фінансові претензії Мінска у Кремлі зауважили, що Росія надала Білорусі понад шість мільярдів доларів у вигляді кредитів.

Наголошується, що така кредитна навантаження лягло додатковим тягарем на російський бюджет. При цьому Москва продовжує надавати Мінську масштабну економічну, політичну та іншу допомогу.

Також в прес-службі нагадали, що через безмитні поставки нафти до Білорусі з 2011 по 2015 рік Росія недоотримала до бюджету 22,3 мільярда доларів.

Як повідомляв УНН, влада Білорусії подала в суд на Російську Федерацію у зв’язку зі скороченням поставок в країну російської нафти.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Білорусі повідомили, що Росія без попередження прийняла рішення про встановлення прикордонних зон на кордоні з Білоруссю.

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