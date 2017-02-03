У Кремлі прокоментували претензії Мінська щодо прикордонних зон
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У Кремлі вважають неправильними заяви Мінська про те, що введення прикордонних зон на кордоні з Білоруссю порушує міжнародні договори. Про це йдеться в заяві прес-служби Кремля, передає УНН з РІА Новости.
“Ми хочемо підкреслити, що це не так, ніякого прикордонного режиму не вводилося. Йдеться про введення прикордонних зон, прилеглих до кордону районів. Це пов’язано з необхідністю регламентування відвідування прикордонних районів громадянами третіх країн”, — пояснили в прес-службі.
Також у Кремлі переконані, що спірні питання, включаючи комерційні, Москва і Мінськ повинні вирішувати спокійно, шляхом ділових переговорів.
Крім того, коментуючи фінансові претензії Мінска у Кремлі зауважили, що Росія надала Білорусі понад шість мільярдів доларів у вигляді кредитів.
Наголошується, що така кредитна навантаження лягло додатковим тягарем на російський бюджет. При цьому Москва продовжує надавати Мінську масштабну економічну, політичну та іншу допомогу.
Також в прес-службі нагадали, що через безмитні поставки нафти до Білорусі з 2011 по 2015 рік Росія недоотримала до бюджету 22,3 мільярда доларів.
Як повідомляв УНН, влада Білорусії подала в суд на Російську Федерацію у зв’язку зі скороченням поставок в країну російської нафти.
Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Білорусі повідомили, що Росія без попередження прийняла рішення про встановлення прикордонних зон на кордоні з Білоруссю.