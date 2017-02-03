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Financial Times

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В Кремле прокомментировали претензии Минска относительно пограничных зон

Киев • УНН

 • 10736 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Кремле считают неправильными заявления Минска о том, что введение пограничных зон на границе с Беларусью нарушает международные договоры. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кремля, передает УНН на РИА Новости.

В Кремле прокомментировали претензии Минска относительно пограничных зон

"Мы хотим подчеркнуть, что это не так, никакого пограничного режима не вводилось. Речь идет о введении пограничных зон, прилегающих к границе районов. Это связано с необходимостью регламентации посещения приграничных районов гражданами третьих стран", - пояснили в пресс-службе.

Также в Кремле убеждены, что спорные вопросы, включая коммерческие, Москва и Минск должны решать спокойно, путем деловых переговоров.

Кроме того, комментируя финансовые претензии Минска в Кремле отметили, что Россия предоставила Беларуси более шесть миллиардов долларов в виде кредитов.

Отмечается, что такая кредитная нагрузка легла дополнительным бременем на российский бюджет. При этом Москва продолжает оказывать Минску масштабную экономическую, политическую и другую помощь.

Также в пресс-службе напомнили, что за беспошлинные поставки нефти в Беларусь с 2011 по 2015 год Россия недополучила в бюджет 22,3 миллиарда долларов.

Как сообщал УНН, власти Белоруссии подали в суд на Российскую Федерацию в связи с сокращением поставок в страну российской нефти.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили, что Россия без предупреждения приняла решение об установлении пограничных зон на границе с Беларусью.

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