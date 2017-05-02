У Кремлі прокоментували позицію Німеччини щодо санкцій проти Росії

“Санкції не обговорювалися. Президент Путін традиційно не обговорює санкції. Згадувалися санкції, їх наявність і те, що санкції додають проблемності двостороннім відносинам. Так, це з боку Меркель обговорювалося, але санкції як такі предметом розмови не були”, — сказав Д.Пєсков.

“Традиційно зберігається позиція Німеччини, яку поділяють деякі країни Європи, щодо того, що санкції пов’язуються з реалізацією мінських домовленостей. Така позиція також традиційно зустрічає наше нерозуміння, тому що Росія не є стороною цього конфлікту. Якщо навіть побіжно прочитати текст мінських домовленостей, там точно зрозуміло хто що повинен робити, Росія в даному випадку — виступати країною — гарантом”, — вважає Д.Пєсков.

Як повідомляв УНН, канцлер Німеччини Ангела Меркель після переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним заявила, що зняття санкцій ЄС з Росії можливе лише після виконання мінських домовленостей.