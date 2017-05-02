В Кремле прокомментировали позицию Германии по поводу санкций против России

“Санкции не обсуждались. Президент Путин традиционно не обсуждает санкции. Упоминались санкции, их наличие и то, что санкции добавляют проблемности двусторонним отношениям. Да, это со стороны Меркель обсуждалось, но санкции как таковые предметом разговора не были”, — сказал Д.Песков.

“Традиционно сохраняется позиция Германии, которую разделяют некоторые страны Европы, о том, что санкции связываются с реализацией минских договоренностей. Такая позиция также традиционно встречает наше непонимание, потому что Россия не является стороной этого конфликта. Если даже бегло прочитать текст минских договоренностей, там точно понятно кто что должен делать, Россия в данном случае — выступать страной — гарантом”, — считает Д.Песков.

Как сообщал УНН, канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявила, что снятие санкций ЕС из России возможно только после выполнения минских договоренностей.