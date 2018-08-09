У Кремлі отримали лист матері Сенцова, але офіційної реакції поки немає
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. В Адміністрації президента РФ отримали лист матері Олега Сенцова про помилування сина, який голодує в російській в'язниці 88-й день, проте офіційної реакції поки немає. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Я знаю, що цей лист надходив до відповідного підрозділу Адміністрації президента, але поки я не готовий вам сказати про будь-яку реакцію", - сказав Д.Пєсков.
Він нагадав, що "за процедурою помилування передбачений необхідний за законодавством набір дій".
"Більшого я вам сказати поки не можу", - додав представник Кремля.
Нагадаємо, мати українського режисера Олега Сенцова попросила президента Росії Володимира Путіна про помилування сина.
Як повідомляв УНН 8 серпня сестра українського політв'язня Олега Сенцова Наталія Каплан заявила про те, що її брат перебуває в поганому фізичному стані і "кінець близький".