В Кремле получили письмо матери Сенцова, но официальной реакции пока нет
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Администрации президента РФ получили письмо матери Олега Сенцова о помиловании сына, голодающего в российской тюрьме 88-й день, однако официальной реакции пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Я знаю, что это письмо поступало в соответствующее подразделение Администрации президента, но пока я не готов вам сказать о какой-либо реакции", - сказал Д.Песков.
Он напомнил, что "по процедуре помилования предусмотрен необходимый по законодательству набор действий".
"Большего я вам сказать пока не могу", - добавил представитель Кремля.
Напомним, мать украинского режиссера Олега Сенцова попросила президента России Владимира Путина о помиловании сына.
Как сообщал УНН, 8 августа сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан заявила о том, что ее брат находится в плохом физическом состоянии и “конец близок”.