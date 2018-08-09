В Кремле получили письмо матери Сенцова, но официальной реакции пока нет

"Я знаю, что это письмо поступало в соответствующее подразделение Администрации президента, но пока я не готов вам сказать о какой-либо реакции", - сказал Д.Песков.

Он напомнил, что "по процедуре помилования предусмотрен необходимый по законодательству набор действий".

"Большего я вам сказать пока не могу", - добавил представитель Кремля.

Напомним, мать украинского режиссера Олега Сенцова попросила президента России Владимира Путина о помиловании сына.

Как сообщал УНН, 8 августа сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан заявила о том, что ее брат находится в плохом физическом состоянии и “конец близок”.