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В Кремле получили письмо матери Сенцова, но официальной реакции пока нет

Киев • УНН

 • 11081 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. В Администрации президента РФ получили письмо матери Олега Сенцова о помиловании сына, голодающего в российской тюрьме 88-й день, однако официальной реакции пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

В Кремле получили письмо матери Сенцова, но официальной реакции пока нет

"Я знаю, что это письмо поступало в соответствующее подразделение Администрации президента, но пока я не готов вам сказать о какой-либо реакции", - сказал Д.Песков.

Он напомнил, что "по процедуре помилования предусмотрен необходимый по законодательству набор действий".

"Большего я вам сказать пока не могу", - добавил представитель Кремля.

Напомним, мать украинского режиссера Олега Сенцова попросила президента России Владимира Путина о помиловании сына.

Как сообщал УНН, 8 августа сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан заявила о том, что ее брат находится в плохом физическом состоянии и “конец близок”.

Украинские Национальные Новости

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