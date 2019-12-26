У Кремлі офіційно заявили про наявність потужностей для завершення "Північного потоку - 2"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Кремль розраховує, що будівництво "Північного потоку - 2" буде завершено в доступній для огляду перспективі завдяки "певним потужностям". Про це в четвер заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Є певні потужності, які дозволяють сподіватися на те, що вдасться завершити роботу в доступній для огляду перспективі", - сказав представник Кремля.
Він не став говорити, про який конкретний термін може йти мова.
"Чим раніше, тим краще", - додав Пєсков.
Раніше газета "Комерсант" з посиланням на власного кореспондента повідомила, що Президент Росії Володимир Путін в середу, 25 грудня, на зустрічі з представниками російського бізнесу заявив про те, що в Росії є "трубоукладач", щоб добудувати проект "Північного потоку-2".